Önce silahla vurdular sonra aracta yaktılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kenarında yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz halde cesetler bulundu. Gürsel Coşkun'un oğlu Mikail Coşkun'un ihbarı üzerine bulunan cesetlerin önce silahla vurulduğu daha sonra araçla birlikte yakıldığı ortaya çıktı.



ÖN KOLTUKTA İKİ CESET

Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, dün sabah saatlerinde meradaki ahırlarına giderken, yol kenarında yanmış otomobille karşılaştı. Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden genç, ön koltukta iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.





İÇİNDEN BABASI ÇIKTI

Coşkun'un korkunç manzarayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alarak cesetler üzerinde, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemede yanan iki cesedin silahla vurulduktan sonra içinde bulundukları araçla birlikte yakıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ölenlerin Gürsel Coşkun ve kendisi gibi hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olduğu belirlendi. Cesetlerden birinin babası Gürsel Coşkun çıkması üzerine Mikail Coşkun ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından cinayetleri kimlerin ve hangi amaçla işlediğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



AYŞEN ALPTÜZÜN