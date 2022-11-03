Yanmış otomobildeki 2 cesetle ilgili 3 gözaltı

Afyonkarahisar Bolvadin'de yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu belirlenen cesetlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, önceki gün sabah yol kenarında tamamen yanmış bir otomobil gördü. Aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden genç, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinde cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvanlık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları da bulundu.



HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Coşkun ile Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. İkilinin en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi. Ekipler operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgularına başladı. Bu arada cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



■ İHSAN KARATAŞ

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