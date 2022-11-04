İnşaat alanına düşen araç 4 kişiye mezar oldu

Afyonkarahisar'da yol yapım çalışmasından dolayı yönü karıştıran sürücü 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Asker uğurlamasına giderken geçirdikleri kaza sonucu hurdaya dönen araçta, şoför Doğanlı Muhtarı Hüseyin Atasoy (63) ile aynı aileden baba Emin (48), çocukları Deniz (20) ve Hasan Çeviktekin feci şekilde can verdi.





ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

4 kişiye mezar olan otomobilden cesetleri AFAD ekipleri güçlükle çıkardı. Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza Afyon-Şuhut karayolu Halımoru köyünde yaşandı. Doğanlı köyünden Afyon'a gitmek için 20 FT 500 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hüseyin Atasoy ile aynı aileden 3 kişi, Halımoru köyüne geldiklerinde araçlarının kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki trafik tabelalarına çarparak 5 metre yükseklikten yapımı süren köprü inşaatına düştü. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen araçtan Muhtar Hüseyin Atasoy, baba Emin Çeviktekin ile çocukları Deniz ile Hasan Çeviktekin'in cansız bedenlerini çıkardı.



■ İHSAN KARATAŞ