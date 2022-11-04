Olmaz öyle şey! İşinde kadınları savun evde karına dayak at!

Afyonkarahisar'da avukat kocasının dövdüğü Kübra M, eşine hem uzaklaştırma aldırdı hem de boşanma davası açtı. 4 yıldır eşinin psikolojik ve fiziksel saldırılarına maruz kaldığını ve yediği dayak sonucu düşük yaptığını söyleyen kadın, KADES sayesinde kurtuldu. Adliyede memur olan Kübra M, "Eşim bir hukukçu, şiddet gören kadınları savunuyor ama gece evde beni dövüyor" diyerek kocası hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kadının avukatı Devrim Nur Kayabalı ile adliyeye gelen Kübra M, 'işkence', 'kötü muamele', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından eşi M.M. hakkında şikayetçi oldu.







KADES SAYESİNDE KURTULDU

Yargıya yansıyan dayak olayı kent merkezinde yaşandı. Afyon Barosu'na bağlı avukat olan 3 yıllık kocası M.M. ile geçtiğimiz hafta tartışan Kübra M. (30), yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildi. Talihsiz kadın avukat eşinin darbeleriyle hastanelik oldu. 3 yıldır kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Kübra M, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden emniyet ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede destek ekipleri Kübra M'nin evine giderek kendisini korumaya aldı. Darp raporu alan Kübra M. ise kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan avukat M.M'nin ifadesi alındı.





ÇOCUĞUNU BİLE DÜŞÜRDÜ

SUÇ duyurusunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kübra M, "Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok çileler çektim, çok darp edildim. Psikolojik yönden çok yoruldum. Artık dayanamadım, hiçbir kadın susmasın. Avukat eşim girdiği davalarda şiddet gören kadınları savunuyor ama akşam gelip evde beni dövüyor. Hamilelik sürecimde bile dayak yedim, bu yüzden çocuğumu düşürdüm" diye dert yandı.

İHSAN KARATAŞ