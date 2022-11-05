2 kişiyi vurup araçta yakan 3 cani tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tamamen yanmış haldeki otomobilde cesetleri bulunan Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'ın (28) katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, 1 Kasım tarihinde önce sabah yol kenarında yanmış bir otomobil gördü. Demir yığınına dönen aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta da iki kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.





HTS KAYITLARI İNCELENDİ

İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yanmış cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvanlık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın önce tabancayla vurulduklarını, ardından otomobille birlikte yakıldıklarını belirledi. Coşkun ve Tezcan'ın cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, ikilinin en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. ile görüştüklerini ortaya çıkardı. Polis bu bilgi üzerine 3 şüpheliyi gözaltına aldı.





CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Önceki gün Jandarma'daki işlemlerinin ardından muhtar G.C, İ.C. ve B.İ. akşam saatlerinde savcılık tarafından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.