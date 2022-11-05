Muayene ücretini ödemek istemediler! Veterinere dehşeti yaşattılar

Afyonkarahisar'da bir veteriner kliniğinde müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dumlupınar Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğine 1 Kasım'da gelerek ücret ödemeden bir köpek yavrusunu muayene ettirmek istedikleri öne sürülen 3 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.

Üç kişi dükkandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Çıkan kavgaya, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Emniyete götürülen veteriner çalışanları, 3 kişiden şikayetçi oldu. Taraflar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Veteriner hekim F.V, AA muhabirine, olayın ardından M.Y. ile hastaneye giderek darp raporlarını aldıklarını söyledi.

Çalışanı M.Y'nin burnunun kırıldığını, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu aktaran F.V, "Yetkililerden bizi darbedenlerin tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz." dedi.

İş yeri çalışanı S.E. de yaşanan kavgadan psikolojik olarak etkilendiğini, taraflardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Klinik ile apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise ellerinde bir köpek yavrusuyla 3 kişinin gelmesi ve tartışma sonucu iş yeri önünde çıkan kavga yer alıyor.