Çocukları onlara ışık verdi

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesi Çiçektepe köyünde yaşayan görme engelli Yıldız (34) ile Ramazan Çelebi (39), 8 yıl önce arkadaşlarının aracılığıyla telefonda tanıştı. Kısa süre sonra evlenmeye karar veren Yıldız ve Ramazan'ın bu kararına aileleri görme engelli oldukları için karşı çıktı. Ailelerinin karşı çıkmalarına rağmen genç çift, kaçarak hayatlarını birleştirdi. Evliliklerini 7 yaşındaki Nehir ve 5 yaşındaki Yusuf ile taçlandıran Çelebi çifti, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 8 yıllık evliliklerinde engelli oldukları için zaman zaman zorlandıklarını dile getiren iki çocuk annesi Yıldız Çelebi, "En değerli varlıklarımız iki evladımız oldu. Onlar bizim ışığımız ve umudumuz. Çok şükür kimseye muhtaç olmayacak şekilde evimizi idare edebiliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ