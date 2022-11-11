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Haberler Afyonkarahisar Tren hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı

Tren hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı

11.11.2022

Tren hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 yaralı
Afyonkarahisar Sandıklı'da, Eskişehir- Denizli seferini yapan 72014 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çiçek'in kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrularak tarlaya uçan minibüsteki Mehmet Çiçek ile Ali Meral yaralandı. Tren ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Makinist Ahmet Saçlı'nın olay yerinde polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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