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Haberler Afyonkarahisar 1 ayda 4 kez yandı! Şaibeli yangınların sorumlusu kim?

1 ayda 4 kez yandı! Şaibeli yangınların sorumlusu kim?

Eber Gölü'nden yine alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan, kasım ayında çıkan 4'üncü yangın akıllarda soru işareti bıraktı.

İHA

20.11.2022, 12:35

1 ayda 4 kez yandı! Şaibeli yangınların sorumlusu kim?

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kuruyan kısmından yine alevler yükseldi. Gölde kasım ayı içerisinde 4 defa yangın çıkması akıllarda soru işaretleri uyandırdı.

Yangın, gölün Kesikliöz mevkiindeki kuruyan kamışların bulunduğu alanda çıktı. Rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Gölde meydana gelen yangın ile kasım ayında çıkan yangın sayısı 4 olurken, durum akıllarda soru işaretleri uyanmasına neden oldu. Öte yandan, gölden yükselen dumanlar ise dron ile havadan görüntülendi.


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