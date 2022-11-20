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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da hemzemin geçit faciası! Önüne katıp 160 metre boyunca sürükledi

Afyon'da hemzemin geçit faciası! Önüne katıp 160 metre boyunca sürükledi

Son dakika... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu treninin çarparak 160 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Karakoç (34), hayatını kaybetti.

AA

20.11.2022, 18:02

Afyon’da hemzemin geçit faciası! Önüne katıp 160 metre boyunca sürükledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, makinist O.A. idaresindeki 72014 sayılı Eskişehir-Denizli seferini gerçekleştiren yolcu treni, Sandıklı Şehir Stadyumu yakınlarında hemzemin geçitte, buradan geçmeye çalışan Ahmet Karakoç (34) yönetimindeki 01 AEH 847 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 160 metre trenin önünde sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Karakoç, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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