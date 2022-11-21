Afyonkarahisar’da baskın yapılan evde kaçak içki malzemeleri ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; sahte ve kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde H.I.K. ve K.I. isimli şahısların sahte içki yaparak haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgiye ulaşıldı. Jandarma ekiplerince Çobanlar ilçesinde şüpheli şahıslara ait ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 26 litre etil alkol, 30 litre viski, 14 adet alkol kiti, 11 litre rakı, 8 gram esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet alkol metre, 1 adet metal muşta ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.