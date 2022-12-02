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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde 1 ayda 6. kez yangın

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde 1 ayda 6. kez yangın

Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’nde suların çekilidiği kamışlık alanda 30 gün içinde 6. kez yangın çıktı. Kilometre uzaktan görünen yangın, yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İHA

02.12.2022, 11:58

Afyonkarahisar’da bulunan Eber Gölü’nde 1 ayda 6. kez yangın

Türkiye'nin en büyük göllerinden olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçe sınırlarını kapsayan Eber Gölü'nün suların çekildiği kamışlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölde son 1 ayda çıkan yangın sayısı 6 olurken, durum akıllarda soru işareti bıraktı. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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