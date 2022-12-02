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Haberler Afyonkarahisar Cadde ortasında tanımadığı kişiler bıçakladı, hayatını kaybetti

Cadde ortasında tanımadığı kişiler bıçakladı, hayatını kaybetti

Afyonkarahisar cadde üzerinde Engin T. kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Engin T. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdehaleye rağmen hayatını kaybetti.

İHA

02.12.2022, 10:25

Cadde ortasında tanımadığı kişiler bıçakladı, hayatını kaybetti

Olay, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin T. (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Engin T., boynundan bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne sevk edilen Engin T. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlatırken, Engin T.'yi bıçaklayarak kaçan şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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