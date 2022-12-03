Sokak ortasında dehşet

Afyonkarahisar önceki gün meydana gelen kavgada bıçakla ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişi tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Kadınana Caddesi'nde meydana geldi. Engin Taş (36), Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.' ile (16) tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Engin Taş, boynundan bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Taş, tüm yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, cinayetin sebebi de ortaya çıktı. Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın, "Yardım edin 2 kişi bizi takip ediyor" demeleri üzerine, Taş'ın kızları korumak için Serkan Ç. ve V.Ç. ile tartıştığı ve ardından bıçaklandığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI