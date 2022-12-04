‘Oğlum iyi niyetinden öldü!’

Afyonkarahisar'da rahatsız edilen genç kızları korumak isterken öldürülen Engin Taş'ın (36) babası Zeki Taş, oğlunun katillerine lanet yağdırdı. Taş, "İyi niyetinden oğlumu kaybettim. Bu katil zanlıların içeri girdiği zaman çıkmaması gerekiyor" dedi.

Kent merkezindeki Kadınana Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Engin Taş, rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudu başta olmak üzere çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ÇOCUĞU YETİM KALDI

Acılı baba, "3 genç kızı taciz ediyorlar, dükkanın önünden geçerken benim oğlumdan yardım istiyorlar. Benim oğlum da çıkıyor onlara 'sizin ananız, bacınız, kız kardeşiniz yok mu?' diyor. Onlardan biriyle konuşurken diğeri arka tarafından şah damarına bıçak atıyor. 8 bıçak darbesi var oğlumda. Akciğerine giren bıçak darbesi 13-14 santimetre. Bunların dosyaları da kabarık, Oğlumun hiçbir suçu yok. Bunların gün yüzü görmemeli. Şimdi Engin'in 3 çocuğu öksüz kaldı. Evde eşi kaldı. Bunlar ne olacak?" diye gözyaşı döktü.

RAMAZAN AYDEMİR