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Afyonkarahisar'daki yangında alevler geceyi aydınlattı

Afyonkarahisar'da 2 katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dar sokaklarda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevler diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

İHA

05.12.2022, 09:15

Afyonkarahisar’daki yangında alevler geceyi aydınlattı
Yangın; Afyonkarahisar Burmalı Mahallesi Arapmescid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin bacasından çatısına sıçrayan alevler binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin çabası sonucu alevler yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.
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