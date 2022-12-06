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Haberler Afyonkarahisar Takla atan aracın sürücüsü yaralandı, ters dönen otomobili vatandaşlar düzeltti

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı, ters dönen otomobili vatandaşlar düzeltti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralanırken, takla atıp ters dönen otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile düzelttiler.

İHA

06.12.2022, 17:26

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı, ters dönen otomobili vatandaşlar düzeltti

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 63'üncü kilometresindeki Sandıklı-Dinar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emircan K. idaresindeki 06 CJY 632 plakalı otomobil ışıklardaki virajı alamayarak refüjlere çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emircan K. ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol ortasında ters dönen otomobil çevredeki vatandaşların yardımı ile kaldırılarak çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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