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Haberler Afyonkarahisar Kendi kafesinde öldüresiye dövülen adam 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Kendi kafesinde öldüresiye dövülen adam 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Afyonkarahisar’da işletmesinde öldüresiye dövülen şahıs, 8 gündür yoğun bakımda bilinci kapalı halde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Olayla ilgili ifadesi alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

İHA

07.12.2022, 13:17

Kendi kafesinde öldüresiye dövülen adam 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öldüresiye dövülen ve 8 saatin sonunda yarı baygın halde bulanan Mustafa K. 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mustafa K.'nin sağlık durumunda herhangi bir gelişmenin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alarak serbest bıraktı. Olayın aydınlanması için polis Mustafa K.'nun uyanmasını bekliyor.



Olay, 29 Kasım günü Bolvadin ilçe merkezinde bir park kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa K.'yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

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