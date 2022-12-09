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Haberler Afyonkarahisar Lastik değiştiren 2 kişiye TIR çarptı

Lastik değiştiren 2 kişiye TIR çarptı

Afyonkarahisar’da seyir halindeyken lastiği patlayan TIR’ın sürücüsü Vural Adar ve çağırdığı lastik tamircisi Bayram Yaşlı, lastik değiştirdikleri sırada feci bir kazaya kurban gitti. Yola konulan duba ve işaretlemeleri fark etmeyen başka bir TIR sürücüsü, Adar ve Yaşlı’ya çarparak ölümüne neden oldu

9.12.2022

Lastik değiştiren 2 kişiye TIR çarptı

AFYONKARAHİSAR'DA önceki gece yarısı lastiği patlayan TIR'a lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir TIR'ın çarpması sonucu lastikçi ve TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Afyonkarahisar- Sivrihisar karayolunda meydana geldi.

Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar (49) yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü TIR'ın lastiği patladı.

İŞARETLEMELERİ GÖRMEDİ
ADAR, Emirdağ ilçesinde çalışan lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı (38) çağırdı. Aracını TIR'ın arkasına park edip yola 2 duba koyarak işaretleme yapan Yaşlı, TIR sürücüsü Adar ile aracın lastiğini değiştirmeye başladı.

Bu sırada yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen M.Ç. idaresindeki 03 VY 440 plakalı TIR, Adar ve Yaşlı'ya çarptı.

Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. TIR'a yandan çarpan diğer TIR sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

İHSAN KARATAŞ

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