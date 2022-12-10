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Haberler Afyonkarahisar Televizyon patlayınca evde yangın çıktı! Anne ve 3 yaşındaki çocuk zor kurtuldu

Televizyon patlayınca evde yangın çıktı! Anne ve 3 yaşındaki çocuk zor kurtuldu

Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesinde 3 yaşındaki çocuk ve annesinin bulunduğu evde televizyon patladı. Çıkan yangında çocuğuyla birlikte kendini dışarıya atan anne, komşularından yangın istedi.

İHA

10.12.2022, 12:52

Televizyon patlayınca evde yangın çıktı! Anne ve 3 yaşındaki çocuk zor kurtuldu

Yangın dün gece saat 21.00 sularında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde A.Y. ve 3 yaşındaki çocuğunun kaldığı 3 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yatak odasındaki televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın sonrası Ayfer Y. 3 yaşında ki çocuğu ile birlikte evden sokağa çıkarken komşularından yardım istedi.

Komşularının durumu itfaiye bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında Ayfer Y. ve apartman sakinleri kısa sürelik panik yaşarken, yangın çıkan üçüncü katta maddi hasar meydana geldi.

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