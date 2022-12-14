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Haberler Afyonkarahisar Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Afyonkarahisar'da sıfır araçları taşıyan treyler, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü korkuluklarına çarpan treylerin taşıdığı sıfır araçlar ise dorseden sağa sola savrularak ciddi hasar aldı. İlk belirlemelere göre, maddi zararın milyonlarca TL olduğu tahmin ediliyor.

İHA

14.12.2022, 12:23

Afyonkarahisar'da sıfır kilometre hafif ticari araç taşıyan treyler, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Kazada tırın taşıdığı araçlar adeta oyuncak araba gibi sağa sola devrilerek zarar gördü.

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu üzeri Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi.

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre, R.T., idaresindeki 06 DV 8413 plakalı treyler, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Savrulan araç yol kenarındaki köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada treylerin dorsesindeki sıfır kilometre Ford marka hafif ticari araçlardan 4'ü çevreye düştü.

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Diğer 4'ü ise treylerin kasasına çarparak zarar gördü. Kazada dorsedeki araçların adeta oyuncak araba gibi çevreye dağılması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Milyonlarca lira çöpe gitti! Sıfır otomobiller sahiplerine kavuşamadan hurdaya çıktı!

Kazanın ardından bölgede kurtarma çalışması başlatılırken, maddi zararın ise milyonlarca TL olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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