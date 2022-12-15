Çocuklar istedi devlet yaptı

Afyonkaraisar'da yaşayan Kadir Kurudere çok sevdiği tavukları telef olduğu için, Aydın Nazilli'de yaşayan Vedat Şap ise bisikleti olmadığı için üzülüyordu. Devlet yetkilileri 12 yaşındaki bu iki çocuğun sesini devlet duydu. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici makamında ağırladığı Kadir'e farklı cinslerde 30 tavuk hediye etti. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise Yeni Mahalle'de yaşayan 12 yaşındaki Vedat'a en büyük hayali olan bisikleti alarak sürpriz yaptı.

MUTLULUĞU PAYLAŞTILAR

Afyonkarahisar İnkılap Mahallesi'ndeki bir camide Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) kapsamında gençlerle buluşan din görevlisi Mehmet Ali Karavil, tavukları telef olan 12 yaşındaki Kadir Kurudere'nin isteğini sosyal medyada paylaştı. Videoda, tavukları canından çok sevdiğini aktaran Kurudere, sabah akşam onlarla ilgilendiğini dile getirdi. Kümesinde telef olan 16 tavuğuna üzülen Kurudere, ilçe kaymakamına renkli şivesiyle "Emirdağ'da herkese yardım ediliyor, bana da edilsin" diye seslenerek 30-40 tavuk isteğinde bulundu. Sosyal medyada paylaşımı gören Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de Kurudere'yle bir araya geldi. Bir hayırseverin kümesine giderek farklı cinslerde tavuk alan Bilici, Kurudere'yi daha sonra makamında ağırladı, mutluluğuna ortak oldu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, Yeni Mahalle'de yaşayan 7. sınıf öğrencisi Vedat Şap'ın hayalini gerçekleştirdi. Başkan Özcan, en büyük hayalinin bisiklet sürmek olduğunu söyleyen Vedat'a bisikleti ulaştırdı. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Vedat Şap; "Hayatımda ilk kez bisikletim oldu. Arkadaşlarımla sokakta bisiklet sürmek benim en büyük hayalimdi. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugünü unutmayacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE/ ÜMİT ÖZMEN