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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korkunç kaza! Anne ve çocuğunun acı yolculuğu...

Afyon'da korkunç kaza! Anne ve çocuğunun acı yolculuğu...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. Taklanın şiddetiyle savrulan araç, yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Aracın içinde bulunan anne ve çocuğu yaralandı.

İHA

18.12.2022, 10:55

Afyon’da korkunç kaza! Anne ve çocuğunun acı yolculuğu...

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp orta refüje giren ve hurdaya dönen otomobilde anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 03 ABE 534 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isimli öğrenilemeyen anne ve çocuğunu hurdaya dönen otomobilden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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