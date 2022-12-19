Takla atan otomobildeki anne ve çocugu yaralandı

Afyonkarahisar'da, M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen anne ve çocuğunu hurdaya dönen otomobilden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



■ RAMAZAN AYDEMİR

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