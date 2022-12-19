  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Takla atan otomobildeki anne ve çocugu yaralandı

Takla atan otomobildeki anne ve çocugu yaralandı

19.12.2022

Takla atan otomobildeki anne ve çocugu yaralandı
Afyonkarahisar'da, M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen anne ve çocuğunu hurdaya dönen otomobilden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

■ RAMAZAN AYDEMİR
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA