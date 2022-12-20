Kurnaz tilki hepsini yakaladı! Afyonkarahisar’dan belgesel gibi görüntüler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yurt genelindeki tabiat parklarına kurulan fotokapanların görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde yaban hayvanlarının ilginç görüntülerini kayıt altına alınırken, bir tilkinin fotokapanı fark ettiği anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.





DKMP tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını yakından izleme fırsatı buluyor. Bu fotokapan görüntüleri büyük ilgi görürken ormandaki bir tilkinin dikkatini ise fotokapanlar çekti.

Ormanlık alanda bir sağa bir sola koşturarak beslenme derdine düşen tilki, ormanlardaki bütün fotokapanları fark ederek dikkatli dikkatli bakması şaşkınlıkla karşılandı. Tilki neredeyse hangi fotokapanın önünden geçtiyse hepsini fark ettiği görüldü.