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Haberler Afyonkarahisar Meteoroloji'den Afyonkarahisar için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'den Afyonkarahisar için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgenin soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilerek, vatandaşların özellikle ulaşımda aksama yaşamamaları için dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

İHA

20.12.2022, 16:48

Meteoroloji’den Afyonkarahisar için soğuk hava uyarısı

Konuyla ilgili 'hava sıcaklığı düşüyor' başlığı ile yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19 Aralık Pazartesi gününden itibaren bölgemizin Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ın soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın bölgemizde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve yüksek kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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