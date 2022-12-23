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Haberler Afyonkarahisar Özcan’dan hizmet sözü

Özcan’dan hizmet sözü

Başkan Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Özcan ile yatırımları konuştu.

23.12.2022

Özcan’dan hizmet sözü

AFYONKARAHİSAR'DA makam aracıyla geçirdiği kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kazanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulundu. Önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilçeye yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştü. Erdoğan'dan ilçeye kazandıracakları eserler için destek sözü aldığını dile getiren Özcan, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Nazillimizi konuştuk. Durmadan, duraksamadan millete ve Nazillimize hizmet için yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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