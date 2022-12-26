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Haberler Afyonkarahisar Öldüresiye dövmüşlerdi... Yaşam savaşı 27 gün sürdü!

Öldüresiye dövmüşlerdi... Yaşam savaşı 27 gün sürdü!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, kafe işletmeciliği yapan Mustafa Köseer'den bir süredir haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Köseer'in işlettiği kafeye giden ekipler, talihsiz adamı darp edilmiş şekilde yarı baygın bir halde buldu. Öldüresiye dövülen Köseer, kaldırıldığı hastanede verdiği 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

26.12.2022, 13:25

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde işlettiği kafede öldüresiye dayak yiyen ve 27 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mustafa Köseer hayatını kaybetti.

Öldüresiye dövmüşlerdi... Yaşam savaşı 27 gün sürdü!

Olay, geçtiğimiz 29 Kasım da Bolvadin ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İlçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa Köseer'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa Köseer'i feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köseer'i ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Öldüresiye dövmüşlerdi... Yaşam savaşı 27 gün sürdü!

Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 27 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi görüyordu. Köseer yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti. Köseer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.

Öldüresiye dövmüşlerdi... Yaşam savaşı 27 gün sürdü!

Mustafa Köseer'i öldüresiye dövdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu 2 şüphelinin şimdi cinayetten yargılanması bekleniyor.

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