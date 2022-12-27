Atıkları bir sanat eserine dönüştürüyor

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan Sultan Zengin, 5 yıldır atık malzemeleri geri dönüştürerek yeni objeler üretiyor. Hiçbir şeye çöp gözüyle bakmadığını söyleyen Zengin, yumurta kolisi, otomobil lastiği, sebze kasası ve daha pek çok atık malzemeden çeşitli objeler üretiyor. Sultan Zengin, geri dönüşüm yaparken çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak birçok kadına ilham kaynağı oluyor. Fikirlerinin çok beğenildiğini söyleyen Zengin, ürettiği objeleri çevresindekilere hediye ediyor. Kâğıt ve plastik atıklar başta olmak üzere pek çok atığı doğaya kazandırmak için birbirinden ilginç fikirlerle yola çıkan Zengin, sonuçta kullanışlı ve oldukça estetik eşyalar ortaya çıkarıyor. Özellikle manevi değeri olan eşyalar eskidiğinde Zengin'in ellerinde yepyeni bir görünüme kavuşabiliyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI