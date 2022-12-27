  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Atıkları bir sanat eserine dönüştürüyor

Atıkları bir sanat eserine dönüştürüyor

27.12.2022

Atıkları bir sanat eserine dönüştürüyor

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan Sultan Zengin, 5 yıldır atık malzemeleri geri dönüştürerek yeni objeler üretiyor. Hiçbir şeye çöp gözüyle bakmadığını söyleyen Zengin, yumurta kolisi, otomobil lastiği, sebze kasası ve daha pek çok atık malzemeden çeşitli objeler üretiyor. Sultan Zengin, geri dönüşüm yaparken çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak birçok kadına ilham kaynağı oluyor. Fikirlerinin çok beğenildiğini söyleyen Zengin, ürettiği objeleri çevresindekilere hediye ediyor. Kâğıt ve plastik atıklar başta olmak üzere pek çok atığı doğaya kazandırmak için birbirinden ilginç fikirlerle yola çıkan Zengin, sonuçta kullanışlı ve oldukça estetik eşyalar ortaya çıkarıyor. Özellikle manevi değeri olan eşyalar eskidiğinde Zengin'in ellerinde yepyeni bir görünüme kavuşabiliyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA