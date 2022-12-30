Japon uzman uyardı: Türkiye büyük depreme hazırlanmalı

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından 'Depremle yaşamak' konulu bir seminer düzenlendi. Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, "Depreme tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

'YÖNETMELİĞİNİZ ÇOK İYİ'

MORİWAKİ, "Dünyadaki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da gerçekleşiyor. İnsanlar bunları yaşadığı için tam hazır. Türkiye'deki binaların yüzde 60'ı kaçak. Yönetmelik Türkiye'de çok iyi. Japonya'dan daha katı. Buna rağmen bunu herkes takip etmiyor. Bunu çözmek lazım" dedi. İstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriwaki, "Deprem varsa nerede olursa olsun, hazır olmak lazım. Kaçak bina sorununu düzeltmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürünebilir" dedi.

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