Örnek belediye başkanı gönülleri fethetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Akharım beldesinin Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, eşine az rastlanır örnek bir davranışa imza attı. Kaynak, kendisine alınacak makam aracının parasını beldedeki öğrencilerin ulaşım giderlerine ayırdı. Eşine az rastlanır örnek bir davranışa imza atan Başkan Kaynak, "Çocukların eğitimi her şeyden daha önemli. Onların her zaman yanındayım" dedi.



BÜTÇEYİ GİDERLERE AYIRDI

Sandıklı ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Akharım beldesinin Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Kasım 2020'de koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. AK Partili Başkan Ünsal, hastalıktan 4 ay önce trafik kazası geçirmişti. Başkan Ünsal ve 2 kişiyi taşıyan makam aracının şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmış ve Başkan Ünsal'ın bacağı kırılmıştı. Belediyenin makam aracı da bu kazada hurdaya ayrıldı. Başkan Ünsal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi tarafından AK Partili meclis üyesi Süleyman Kaynak belediye başkanlığına seçildi. Başkan Kaynak, göreve gelmesinin ardından kendisine makam aracı almak yerine örnek bir uygulamaya imza attı. Başkan Kaynak, kendisine makam aracı almak ve bu araca masraf olarak ayrılan kaynağı eğitim ve öğretimlerine belde dışında devam etmeleri gereken öğrencilere ulaşımları başta olmak üzere diğer giderlerine ayırdı. Başkan Kaynak'ın davranışıyla gönülleri fethetti.







'ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ DAHA ÖNEMLİ'

Makam aracı yerine kendi şahsi aracını kullanan Başkan Kaynak, "Allah rahmet eylesin, önceki başkanımız Eşraf Ünsal pandemide hayatını kaybetti. Başkanlık ondan bana miras kaldı. Yeni bir makam aracı alınması için bütçe ayrılmıştı. Ben bu bütçeyle makam aracı alınmasına karşı çıktım. Bu kaynağın eğitim için kullanılmasının daha doğru olacağını düşündüm. Beldemizdeki 485 öğrencimizi daha rahat ulaşım imkanına kavuşturmak ve eğitim giderlerine bu kaynağı ayırdık. Çocukların eğitim her şeyden önemli" dedi.



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