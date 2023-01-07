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Haberler Afyonkarahisar TIR'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

TIR'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında TIR'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

07.01.2023, 17:45

TIR’ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Çatallı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., idaresindeki 50 AAJ 839 plakalı TIR henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Ahmet K., idaresindeki 34 PZC 96 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında duran ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıyı yaklaşık 15 dakika süren bir uğraşın ardından araç içerisinde çıkardı. Ahmet K., ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

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