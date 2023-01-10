  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 3 yaşındaki çocuğun yağ çözücü ile oyunu hastanede bitti

3 yaşındaki çocuğun yağ çözücü ile oyunu hastanede bitti

Yürekleri ağza getiren olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Yüzüne yağ çözücü deterjan sprey sıkan 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Spreyin gözüne geldiği tespit edilen çocuğun tedavisi sürüyor.

İHA

10.01.2023, 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023, 10:52

3 yaşındaki çocuğun yağ çözücü ile oyunu hastanede bitti

Olay, Afyonkarahisar'ın kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen 3 yaşındaki bir çocuk ailesinin evde temizlik yaptığı esnada bir anda dalgınlıklarından faydalanıp yağ çözücü sprey deterjanla oynamaya başladı. Daha sonra spreyin tabancasına basan küçük çocuğun yüzüne yağ çözücü geldi.

Çocukların ağladığını ve elindeki spreyi gören aile üyeleri ise küçük çocuğu hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Acil Serviste tedavi altına alınan çocuğun spreyin gözünü geldiği ve tahriş ettiği öğrenildi. Minik çocuğun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA