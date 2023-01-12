Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, 1500'lü yıllarda kurulan köylerinde badem ağaçları fazla olduğu için isminin de Bademli köyü olduğunu ifade etti..