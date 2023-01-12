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Haberler Afyonkarahisar Ege'nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Ege'nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Kış mevsiminin gelmesine rağmen mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık dolayısıyla Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Görenlerin ağzını açık bırakan konu ile ilgili konuşan Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, "Duruma şaşırdık" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

İHA

12.01.2023, 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 12:21

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte son haftalarda adeta bahardan kalma günler yaşanıyor..

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşi gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı..

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, 1500'lü yıllarda kurulan köylerinde badem ağaçları fazla olduğu için isminin de Bademli köyü olduğunu ifade etti..

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

"DURUMA ŞAŞIRDIK"

Bölgede yaklaşık 15 çeşit badem ağacı olduğunu ifade eden Çetin, "Köyümüzün büyük geliri bademden geliyor. Şu anda badem ağaçlarının bazıları çiçek açtı, bunlara erkenci cins badem deniliyor. Duruma şaşırdık." diye konuştu.

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

BETON YAPILARIN ARASINDA KARPUZ YETİŞTİ

Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın beton zemininde yetişen karpuz hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor.

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Yaklaşık iki ay önce filizlenen karpuzun uzunluğu, dükkan sahibinin de ilgilenmesiyle büyüyerek apartmanın ikinci kata kadar yükseldi.

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Bu süre zarfında yapraklar arasında çok sayıda karpuz çıktı.

Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Ağırlığı taşıyamaması üzerine çevredeki esnaf çareyi, dallardaki karpuzları fileyle koyup iple asmakta buldu..

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