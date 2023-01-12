Ege’nin o şehrinde ağaçları görenlerin ağzı açık kaldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte son haftalarda adeta bahardan kalma günler yaşanıyor..
12.01.2023, 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 12:21
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte son haftalarda adeta bahardan kalma günler yaşanıyor..
Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşi gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı..
Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Köy Muhtarı Yılmaz Çetin, 1500'lü yıllarda kurulan köylerinde badem ağaçları fazla olduğu için isminin de Bademli köyü olduğunu ifade etti..
"DURUMA ŞAŞIRDIK"
Bölgede yaklaşık 15 çeşit badem ağacı olduğunu ifade eden Çetin, "Köyümüzün büyük geliri bademden geliyor. Şu anda badem ağaçlarının bazıları çiçek açtı, bunlara erkenci cins badem deniliyor. Duruma şaşırdık." diye konuştu.
BETON YAPILARIN ARASINDA KARPUZ YETİŞTİ
Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde 8 katlı bir binanın beton zemininde yetişen karpuz hem yetiştiği yer hem de uzunluğu ile görenleri şaşırtıyor.
Yaklaşık iki ay önce filizlenen karpuzun uzunluğu, dükkan sahibinin de ilgilenmesiyle büyüyerek apartmanın ikinci kata kadar yükseldi.
Bu süre zarfında yapraklar arasında çok sayıda karpuz çıktı.
Ağırlığı taşıyamaması üzerine çevredeki esnaf çareyi, dallardaki karpuzları fileyle koyup iple asmakta buldu..