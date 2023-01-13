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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da faciadan dönüldü! Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi

Afyon'da faciadan dönüldü! Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada çuvallar içerisinde malzemeler ise araziye savruldu.

İHA

13.01.2023, 08:52

Afyon’da faciadan dönüldü! Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi

Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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