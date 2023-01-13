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Afyonkarahisar’ın o ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşın yüzünü güldürdü. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık sebebiyle başlatan kuraklığın son bulması çiftçileri de sevindirdi.

13.01.2023, 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 14:34

Afyonkarahisar’ın o ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın kışın en çetin geçtiği ilçelerden birisi olan Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için evden çıkan ilçe halkı ise kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ise eksi derecenin altına düştü.
Kar yağışının heyecanını yaşayan Berke Kurt isimli ilçe sakini "Şuhut ilçesinde yağan kar yağışı bütün çiftçilerin ve herkesin yüzünü güldürdü. Allah bütün her yere herkese bu şekilde kar versin. Her yer kuraklık geçiyordu Allah'ıma binlerce şükür olsun ki çiftçilerimizin yüzü bir kez daha güldü. Çok heyecanlıyız kar yağışından" dedi.

Fikri Tanrıkulu ise "Vallahi mutluyuz çiftçilerimizin yüzü güldü yani bereket. Çocuklar şimdi okulda gördüm kar oynuyor mesela ne bileyim uzun zamandır bekliyorduk bu güzelliği. Hava çok güzel gerçekten çiftçilerimiz mutlu uzun zamandır bekliyorduk bunu Allah'ımıza şükür" diye konuştu.
Öte yandan, ilçede kar yağışının aralıklar devam etmesi bekleniyor.

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