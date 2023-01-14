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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye büküldü

Afyon'da korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye büküldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye büküldü. Araç içinde sıkışan sürücü ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada ortadan ikiye bükülen otomobil ise görenleri hayrete düşürdü.

İHA

14.01.2023, 10:22

Afyon’da korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye büküldü

Kaza, Çay-Bolvadin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda ilerleyen D.U. yönetimindeki 35 AB 0238 plakalı otomobil, Bolvadin yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile otomobil ortadan ikiye bükülürken, aydınlatma direği ise refüje devrildi.

Kazanın ardından sürücüsü D.U., araç içerisinde yaralanarak sıkıştı. Sürücü, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ortadan ikiye bükülen otomobil ise görenleri hayrete düşürdü. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kazanın olduğu bölgede trafiğin aksamaması için yoğun uğraş vererek trafiği açık tuttu.

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