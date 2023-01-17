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Haberler Afyonkarahisar Yaşlı adam 60 yaşındaki şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Yaşlı adam 60 yaşındaki şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri yaptığı uyuşturucu operasyonunda biri 60 yaşındaki 2 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreste ise değişik türlerde uyuşturucu maddeler ve kurusıkı tabanca bulundu.

İHA

17.01.2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023, 13:00

Yaşlı adam 60 yaşındaki şahıs uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. (60) ve D.G. (29) isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurdukları ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şahısların evlerine baskın düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde ise arama yapıldı. Aramada 100 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 2 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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