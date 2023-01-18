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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da ortalık savaş alanına döndü! Toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı

Afyon'da ortalık savaş alanına döndü! Toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı

Afyonkarahisar'da toprak yüklü tır, kereste yüklü tır ile çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada karayolunun bir yönünde trafik aksamalı olarak ilerledi.Kereste ve toprağın iş makineleri ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İHA

18.01.2023, 09:53

Afyon’da ortalık savaş alanına döndü! Toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar İ., idaresindeki 07 AC 985 plakalı toprak yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mikail C.'nin kullandığı kereste yüklü 09 TP 468 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet yol ortasında devrilirken, kasasındaki keresteler ise yola dağıldı.

Tırın dorsesindeki toprağın bir kısmı da yola saçılırken, kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazada yola saçılan toprak ve kereste yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, kaza dolayısıyla karayolunun bir yönünde trafik aksamalı olarak ilerledi. Kereste ve toprağın iş makineleri ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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