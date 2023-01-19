Afyon’da vicdanları sızlatan insanlık ayıbı! 96 yaşındaki kadına işkence ettiler!

Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının evine giren 3 kişi, yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatıp ellerinden yattığı karyolasına bağlayıp ardından evdeki 2 cumhuriyet altını ile 900 TL parasını alıp kaçtı. Yaşlı kadın bağlandığı yerden kendi imkanları ile kurtulup, sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırarak komşularından yardım isteyerek kurtuldu.

Vicdanları sızlatan olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki yalnız yaşayan Fidan Yayla'nın (96) evine 8 Ocak da gece geç saatler de kimliği belirsiz şahıslar girdi. Şüpheliler evin elektriğini kestikten sonra camı kırarak içeri girerken, bu sırada karyolasında uyuyan Fidan'ı gören şüpheliler akıl almaz bir şey yaptı. Yaşlı kadının yüzünü başörtüsü ile kapatan şüpheliler ardından Fidan'ı ellerinden yattığı karyolasına bağladı. 3 şahıs daha sonra evin altını üstüne getirip Fidan'ın iki cumhuriyet altını ile sağladığı 900 TL parasını alıp yaşlı kadını o şekilde bırakıp evden ayrıldı.