Vicdansızlar 96 yaşındaki kadını bağlayıp evini soydu

AFYONKARAHİSAR Bolvadin'deki evinde yalnız yaşayan Fidan Yayla'nın (96) evine 8 Ocak'ta gece geç saatler de kimliği belirsiz şahıslar girdi. Şüpheliler evin elektriğini kestikten sonra camı kırarak içeri girerken, bu sırada karyolasında uyuyan Fidan teyzenin yüzünü başörtüsü ile kapattılar. Bununla da yetinmeyen vicdansız hırsızlar, Yaşlı kadını ellerinden yattığı karyolaya bağladı.

Evdeki 2 cumhuriyet altını ile 900 TL parasını alan hırsızlar, yaşlı kadını o şekilde bırakıp evden ayrıldı. Şahısların gittiğini anlayan ve işkence gören Fidan Yayla kendi imkanları ile bağlandığı karyoladan kurtulup yaklaşık 20 metre sürünerek evinin bahçesine çıkıp bağırdı. Yardım çığlıklarını duyan komşuları yaşlı kadını evinin bahçesinde baygın bir şekilde buldu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İfadelerin ardından, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiren M.K., O.T. ve K.T., operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadığı dehşetin korkusunu üzerinden atamayan Fidan Yayla, "Ölmekten çok korktum. Onlar gidince elimdeki ipi çözdüm, bahçeye çıkınca bayılmışım. Ömrümün son günlerinde bana bunları yaşatanların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

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