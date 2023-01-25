Afyonkarahisar’da ’hatıra fotoğrafı’ faciası! Arkadaşının ölümüne sebebiyet verdi

Afyonkarahisar'da iki kişi arabayla birlikte bir uçurumun kenarında durdu. Şahıslardan birinin hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indiği sırada araba kendiliğinden hareket edip yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düştü. Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi.

300 METRELİK UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada içerisinde iddiaya göre, Yılmaz Kahraman'ın bulunduğu 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket edip yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü.





BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine Süleyman Ç.'nin haber vermesi üzerine 112 Acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman'ın cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.