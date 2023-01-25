Çaresiz babaya dolandırıcı tuzağı

Afyonkarahisar'da kas hastası oğlunu hastaneye getirip götürmek için eski otomobilini daha iyi bir otomobille değiştirmek isteyen bir vatandaş, hem eski aracından oldu hem de aracını takas etmek istediği galericiye 150 bin lira borçlandı. Kas hastası olan 11 yaşındaki oğlunu sürekli Eskişehir'deki bir hastaneye getirip götüren baba İsmail Bostan, 1993 model aracının uzun yola dayanamaması nedeniyle bir çözüm arayışına girdi. Afyonkarahisar'da bir galericiye giderek durumu anlatan Bostan, hem kendi aracını verdi hem de 150 bin liralık senet imzaladı. Verdiği aracın yerine yeni bir araç alamadığını söyleyen İsmail Bostan, 150 bin liralık senedin ise avukata verildiğini ileri sürdü. Dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan Bostan, galericinin 150 bin liralık senedin yerine motoru arızalı 1994 model araç verdiğini ve 40 bin lira getirmesi halinde senedini geri alabileceğini belirttiğini söyledi.

■ İHSAN KARATAŞ