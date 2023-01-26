En acı hatıra fotoğrafı

Afyonkarahisar'da bir otomobil 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Araçta yolcu konumunda bulunan Yılmaz Kahraman (40) hayatını kaybetti. Kaza, Sandıklı'ya bağlı Başağaç Köyü Çıngırak mevkisinde meydana geldi. Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman, otomobille Çıngırak mevkisine geldi.

300 METREDEN UÇURUMA KAYDI

Sürücü Süleyman Ç., burada hatıra fotoğrafı çekmek için araçtan indi. Bu sırada Yılmaz Kahraman'ın içerisinde bulunduğu okomobil, kayarak yaklaşık 300 metre yükseklikten taklalar atarak kayalık alana düştü. Süleyman Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araç içerisindeki Yılmaz Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kahraman'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesi alınan Süleyman Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

■ İHSAN KARATAŞ