Yerli Richie Rich binlerce kişiyi dolandırdı! TOKİ ve PUBG tuzağıyla milyonlar kazandı

Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç'nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.

YERLİ 'RİCHİE RİCH'İN LÜKS YAŞAMI

13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hackerlik yapan Ramazan Ç. yıllardır ailesi ile iletişim kurmadı. Evli olan Ramazan Ç., bu süre içerisinde ele geçirdiği paralarla lüks evlerde oturup, milyonluk arabalara bindi.