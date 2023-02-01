Afyonkarahisar-Şuhut yolu yarın açılıyor! Yıllık 76 milyon lira tasarruf

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afyonkarahisar-Şuhut yolunun yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacağı belirtildi.

Tek yön olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bölünmüş yol standardına yükseltildiği ifade edilerek, "Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu erişimi tesis edildi. Ayrıca, hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmasıyla ilçenin gelişiminin önü açıldı. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 27 dakikadan 12 dakikaya düştü. Proje ile zamandan 58,5 milyon TL, akaryakıttan 17,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Egzoz salınımı 2 bin 204 ton azaltılacaktır" denildi.