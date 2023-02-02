Ağabey kardeş birlikte hayata tutundu

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Şerife ile Hilmi Akbulut çiftinin 6 yaşında rahatsızlanan oğulları Furkan'a götürüldüğü hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 6 yıl gördüğü tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen oğluna kök hücre nakli yapılması gerektiğini öğrenen çift, kendilerinin ve kızlarının kök hücre uyumu sağlanamayınca dünyaya bir çocuk daha getirmeye karar verdi.

KÖK HÜCRE UYUMU YÜZDE 100

Bir süre sonra hamile kalan Şerife Akbulut, dünyaya getirdiği Zehra Betül'ün ağabeyine kök hücre uyumu yüzde 100 çıktı. Hemen gerçekleştirilen nakil sonrası Furkan hayata tutunurken, Zehra Betül'e iki aylıkken epilepsi, 3 yıl sonra otizm ve 6 yıl sonra da omurga eğriliği teşhisi konuldu. Şimdi 22 yaşında olan Furkan, 10 yaşındaki kardeşiyle yakından ilgileniyor. Hastalıklarla mücadele eden kardeşinin yemesinden içmesine kadar her şeyiyle ilgileniyor. Dört çocuk annesi Şerife Akbulut, Furkan'ın kanser sürecinde yaşadıkları zor günleri Zehra Betül ile atlattıklarını düşünürken kızındaki rahatsızlıkların mutluluklarına gölge düşürdüğünü söyledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Yüzde 99 engelli raporu bulunan kızının bir bebek gibi olduğunu aktaran Akbulut, "Kızımın Ankara'daki tedavi süreci devam ediyor. Ama her şeye rağmen o evimizin, ağabeyinin kurtarıcı meleği, çok değerli. Ağabeyi Furkan kardeşinin üzülmesine hiç dayanamıyor. Aralarında farklı bir bağ var" dedi.

Furkan Akbulut ise, kardeşi için ne yapsa yetersiz kalacağını dile getirerek, "Doktorların söylediğine göre kardeşimin rahatsızlıkları hayatı boyunca devam edecek. Zehra Betül'e diğer kardeşlerime göre çok düşkünüm, o algılayamasa da onun sağlığı ve eğitimi için elimden gelen maddi ve manevi her şeyi yapmaya çalışıyorum. Eğitiminde Zehra Betül'ün bazı unutkanlıkları oluyor. Ona ders tekrarlarında yardımcı oluyorum. Çalıştığım için burada da en çok yükü çeken annem" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE