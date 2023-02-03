Ege’nin o iline 3 gün sürecek kar yağışı alarmı!

Yağışla birlikte sıcaklıklarda da hissedilir derecelerde azalma olacağını ve özellikle geceler Afyonkarahisar ile birlikte Denizli ve Uşak'ta termometrelerin sıfır derecelerin altına ineceğini vurgulayan Akçakaya, şunları söyledi:



"Sıcaklıklar artı derecelere çıksa bile şu günlerde gece sıcaklıklarımız eksi 3,5 derece civarlarında olacaktır. Uşak'ta sıcaklıkların yine aynı şekilde olması bekleniyor. Denizli biraz daha iyi bu konuda, yani bulunduğu konum itibariyle. Denizli'de eksi 1,3 arasında minimum sıcaklıklar görülmekle birlikte, gündüz sıcaklıklarının artılarda 3,4 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık değerleri ise önümüzdeki 4-5 günlük bir tahmindir."