Türkiye’nin kara yolları parmakla gösterilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, dün gerçekleşen Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Afyonkarahisar'ın, Marmara'nın, Karadeniz'in, Akdeniz'in, ülkenin batısından doğu ve güneydoğusuna uzanan tüm güzergahlarının kavşak noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, termalin, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin şehri Afyonkarahisar'ın merkeziyle Şuhut ilçesini buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

18 MİLYON LİRA TASARRUF

Bölünmüş yolun tamamlandığı bölgedeki yoğun trafiğin artık daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde işleyeceğini belirten Erdoğan, "Bundan sonra şehir merkeziyle Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Yine bu projeyle vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Kolaylaşan ulaşımıyla bu güzergahın büyüyen, gelişen, kabına sığmayan Afyonkarahisar'ımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

20 YILDA 23 BİN KİLOMETRE

Hükümete geldiklerinde Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğunun sadece 6 bin 100 kilometre olduğunu anımsatan Erdoğan, AK Parti iktidarlarının 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak, bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdıklarını vurguladı. Kara yolu yatırımlarında pek az eksiğin kaldığını ifade eden Erdoğan, "Sadece yüksek standartlı bölünmüş yol yapmakla kalmıyor diğer yollarımızın kalitesini de yükseltiyoruz. Amacımız bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır" dedi.

Altyapı üzerinde Türkiye'yi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı, tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil, milli bir vizyon olarak görüyoruz. Açılışını yaptığımız Afyonkarahisar-Şuhut Yolu'nun bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile beraberindekiler, kurdele keserek kara yolunun açılışını yaptı.