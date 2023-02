8 kişinin hayatını kaybettiği kazada Afyonkarahisar Valisi’nden açıklama

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasının ardından hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını ifade etti.







Vali Yiğitbaşı kazanın ardından tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Ziyarette hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran da Vali Yiğitbaşı'na eşlik ederek yaralıların durumu hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:



"Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü. Tabi ilk bilgilere göre 8 vefatımız var. Hem yaralılarımızı ziyaret ettik, hem başhekimimizden bilgi aldık. Burada ağır yaralı, hayati risk taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dalağı alındı. Birinin akciğerlerine hava girmesi söz konusu, dren takıldı. 3 hastamız şu an hayati risk taşıyor. Bir tane de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) hastamız şu an beyin cerrahisi uzmanlarımız tarafından ameliyata alındı. Onun da durumu ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın biz sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Onlar Dinar Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerini şu an tamamladılar. Bu şekilde tabi burada vefat eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri de şu an itibarıyla tamamlanmış durumda, bir tane vatandaşımızın sadece kimlik bilgileri henüz netlik kazanmadı. Üzücü bir durum gerçekten tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun."